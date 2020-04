Unbekannte räumten Kleidercontainer völlig aus

Wer gebrauchte aber noch gut erhaltene Kleidung spenden möchte, kann das in dafür vorgesehenen Containern tun. Nun musste eine Leserin aber beobachten, wie einer davon von Unbekannten ausgeräumt wurde.

Werde Whatsapp-Leserreporter unter der Nummer 0670 400 400 4 und kassiere 50 Euro!

Am Montag konnte eine ""-Leserreporterin mehrere Unbekannte dabei beobachten, wie diese gespendete Kleidungsstücke aus einem Container des Wiener Roten Kreuzes ausräumten und anschließend einfach am Boden liegen ließen."Sachen werden vom Menschen rausgeholt und liegen gelassen", klärte sie über ihre Beobachtungen auf, die sie in der Winarskystrasse in Wien-Brigittenau gemacht hat.Warum die Unbekannten sich so verhielten, wusste die Leserin allerdings nicht.