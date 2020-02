Unbekannte warfen Scheibtruhe auf U6-Gleise

Unbekannte haben Sonntagnachmittag eine Scheibtruhe auf die Gleise der U-Bahnlinie U6 geworfen. Eine Garnitur touchierte das Gerät.

Eine U6-Garnitur kollidierte am Sonntagnachmittag gegen 15.17 Uhr auf der Brigittenauer Lände mit einer Scheibtruhe, die Unbekannte auf die Gleise geworfen hatten. An der U-Bahngarnitur entstand leichter Lackschaden. Bei dem Vorfall wurde zum Glück niemand verletzt.Die Scheibtruhe lag bei Kilometer 17 in Fahrtrichtung Floridsdorf vor der dortigen Tunneleinfahrt. Die Scheibtruhe wurde durch die Kollision stark deformiert.Die Polizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts der Gefährdung der körperlichen Sicherheit aufgenommen.