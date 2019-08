Vor 1 ' Unbekannte warfen Steine auf fahrende Autos

Auf der A1 bei St. Georgen passierte der Zwischenfall. Bild: Kein Anbieter/Screenshot Google Maps

Unglaublich! Gleich zwei Stein-Attentate auf Autos, die auf der Westautobahn unterwegs waren, beschäftigen derzeit die Polizei in Oberösterreich.

Am Samstag um 14.20 Uhr warfen drei bislang unbekannte Personen Steine in der Größe von mehreren Zentimeter Durchmesser von einer Brücke auf die darunterliegende A1 Westautobahn im Bereich Ausfahrt St. Georgen im Attergau.



Ein in Richtung Salzburg fahrendes Fahrzeug, das mit deutschen Urlaubsgästen besetzt war, wurde am der Windschutzscheibe getroffen. Es entstand Sachschaden in unbekannter Höhe. Die jungen Urlauber (21 und 18 Jahre alt) blieben wie durch ein Wunder unverletzt.



Doch schon einen Tag vorher war es in Seewalchen zu einem ähnlichen Vorfall gekommen. Ein Auto war beworfen worden, allerdings hatte das Opfer keinen Anzeige gemacht, meldete sich erst, nachdem der Vorfall vom Samstag öffentlich gemacht wurde.







(gs)