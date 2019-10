Unbekannter griff Schüler (13) zwischen Beine

Einen mutmaßlichen Sexualstraftäter sucht derzeit die Polizei im Bezirk Vöcklabruck. Der Unbekannte soll einen Schüler (13) im Genitalbereich angefasst haben.

Mann begleitete den Burschen

Das ist einfach nur widerlich! In einem Waldstück in Steinbach am Attersee (Bez. Vöcklabruck) soll ein Unbekannter einen Schüler (13) zwischen die Beine gegriffen haben.Abgespielt hat sich der Vorfall laut dem Buben am Samstag um 11.10 Uhr. Er war laut eigenen Aussagen mit seinem Fahrrad auf dem Radweg von Weißenbach kommend Richtung Bad Ischl unterwegs. In einem Waldstück im Gemeindegebiet von Steinbach am Attersee wollte er umdrehen.Dort traf er dann auf einen ihm unbekannten Mann. Dieser habe ihn dann gefragt, ob er alleine sei und begleitete ihn ein Stück.Dann war der Unbekannte plötzlich näher gekommen und fragte ihn, ob er ihn im Schritt berühren dürfe. Der 13-Jährige verneinte. Dies ignorierte der Mann allerdings und fasste dem Burschen laut Polizei trotzdem zwischen die Beine.Nach dem Schockerlebnis habe er den Unbekannten angeschrien und rannte weg. Der Beschuldigte habe ihn sogar noch ein Stück verfolgt, konnte ihn aber nicht mehr einholen.Zu Hause erzählte der Bursch den Vorfall seiner Mama. Diese alarmierte umgehend die Polizei.Laut dem Burschen war der Mann zwischen 35 und 45 Jahre alt, etwa 185 cm groß. Er hat kurze, schwarze Haare und sprach in oberösterreichischem Dialekt. Auffallend bei dem Gesuchten sei eine Tätowierung am rechten Ohr.