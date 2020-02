Unbekannter legt Frau (59) ständig Pornohefte vor Tür

Seit einem Jahr bekommt eine Waldviertlerin (59) Hardcore-Pornohefte vor die Tür gelegt. Ingrid Harrant ist mittlerweile verzagt und verärgert.

Männer hätten vermutlich weniger Probleme damit – doch Ingrid Harrant aus dem Bezirk Horn hat mittlerweile einfach nur mehr Angst. Denn mit unglaublicher Beharrlichkeit legt ein Unbekannter immer und immer wieder (seit rund einem Jahr) Schmuddelheftchen vor der Gartentüre der 59-Jährigen ab. "Ich war bereits bei der Polizei und beim Anwalt. Doch es liegt keine strafbare Handlung vor", so die 59-Jährige, die mittlerweile rund 40 Heftchen erhalten hat, ratlos."Dabei handelt es sich nämlich nicht etwa um ästhetische Nacktbilder sondern um echte Hardcore-Pornos. Was ist, wenn da Kinder vorbeigehen?", fragt die 59-Jährige."Anfangs dachte ich noch, die Heftchen hat jemand verloren oder aus dem Auto geworfen", erzählt die 59-Jährige. Doch bald war der Frau klar: Der Unbekannte macht das gezielt. "Eine Zeit lang war es immer Freitagnachmittag, da habe ich dann gewartet. Aber dann wechselte er den Tag, zuletzt war es ein Donnerstag.""Ich fürchte mich, dass da ein Psychopath dahintersteckt, denn solche Heftchen kosten recht viel Geld und er dürfte sie immer extra kaufen. Was ist, wenn das ein Typ ist, der einfach zu schüchtern ist und dann plötzlich vergewaltigt?", so das Pornoheft-Opfer. Übrigens: Die Hochglanzmagazine steckt die 59-Jährige immer in ein Kuvert und entsorgt dieses dann.