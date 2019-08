Unbekannter "parkt" E-Roller auf Verkehrstafel

Eine aufmerksame "Heute"-Leserin fand einen E-Scooter an einer Verkehrstafel baumelnd. Diese Abstellmöglichkeit ist jedoch nicht im Sinn des Unternehmens.

Immer mehr E-Scooter werden in Wien an den ungewöhnlichsten Stellen abgestellt. Erst am Dienstag fand eine "Heute"-Leserin gleich drei E-Roller im Wienfluss Am Donnerstag entdeckte nun eine weitere Leserreporterin einen E-Scooter der Marke Tier, der in Wien verkehrt an einer Verkehrstafel aufgehängt wurde.Das Unternehmen weist deutlich auf das Abstellen der E-Roller hin. "Halte Dich stets an die geltenden Parkbestimmungen, sei respektvoll und versperre anderen nicht den Weg", heißt es auf der Homepage von Tier.Das Aufhängen ihrer E-Roller auf einer Verkehrstafel ist somit bestimmt nicht im Sinne des Unternehmens. (rhe)