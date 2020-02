Unbekannter wollte Joggerin vergewaltigen

Riesenschock für eine Joggerin! Ein Unbekannter wollte die Frau in Urfahr in der Nähe der Autobahnbrücke vergewaltigen. Sie konnte den Angreifer in die Flucht schlagen.

Angreifer floh flussaufwärts

Die Linzerin joggte am Dienstagabend gegen 16.40 Uhr in Linz-Urfahr entlang des Treppelweges flussabwärts in Richtung Pleschingersee.Auf Höhe der Baustelle unter der Autobahnbrücke lauerte der 38-Jährigen ein Unbekannter auf. Der Mann dürfte sich im Gebüsch versteckt haben.Er näherte sich der Joggerin von hinten und versuchte ihr einen schwarzen Müllsack über den Kopf zu stülpen. Das Opfer wehrte sich heftig, trat dem Angreifer gegen die Beine und den Bauch.Danach war das Martyrium aber noch nicht beendet. Durch die heftige Gegenwehr stürzte sie selbst mit dem Rücken zu Boden.Wie die Polizei in einer Aussendung berichtet, ging der Mann erneut auf die Sportlerin los. Er kniete und sich über sie und hielt die Frau an den Schultern bzw. an den Oberarmen fest.Aufgrund weiterer Schläge in Richtung des Täters und lauter Schreie ließ der Unbekannte schließlich von der 38-Jährigen ab und floh Richtung Donaudamm und weiter flussaufwärts.Die geschockte Frau verständigte sofort die Polizei, musste anschließend zur Untersuchung ins Unfallkrankenhaus.Vor der Polizei beschrieb die Joggerin den Angreifer (5-7 cm lange, glatte Haare) als etwa 20 Jahre alten Mann (Größe: 175 - 180 cm). Laut ihren Aussagen dürfte er afghanischer Herkunft sein.Zum Tatzeitpunkt trug er eine schwarze Jacke und einen kleinen grauen Rucksack.Hinweise bitte an das SPK Kriminalreferat unter: 059133 45 3333.