Unfall auf B25-Kreuzung fordert drei Verletzte

Beide Autos wurden schwer beschädigt. Bild: FF Wieselburg Stadt und Land

Folgenschwerer Unfall am Samstag auf der Erlauftal Straße in Mühling: Auf einer Kreuzung kollidierten zwei Auto, drei Menschen wurden verletzt.

Ein BMW und ein Peugeot-Cabrio krachten am Samstag in Mühling (Bez. Scheibbs) auf der Kreuzung der B25 wuchtig ineinander. Der Rettungsdienst und ein First Responder betreuten beim Eintreffen der ersten Feuerwehrkräfte drei verletzte Personen.



Alle drei wurden anschließend vom Roten Kreuz ins Krankenhaus gebracht. Nach der polizeilichen Freigabe wurde die Unfallstelle von der Feuerwehr Wieselburg geräumt, die schwer beschädigten Autos abtransportiert und die Fahrbahn gereinigt.