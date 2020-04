Alko-Geisterfahrer (36) verursacht Unfall auf A2

In der Nacht auf Donnerstag fuhr ein stark alkoholisierter 36-Jähriger verkehrt auf die Südautobahn auf, schoss bei Guntramsdorf das Auto einer 34-Jährigen ab.

Bei Traiskirchen verwechselte ein 36-jähriger Österreicher aus dem Bezirk Wiener Neustadt am Donnerstag in der Nacht die Auffahrten zur A2 in Traiskirchen. Er fuhr auf der falschen Fahrbahn Richtung Wien, bei Guntramsdorf (Bez. Mödling) kam es zum Unfall.Eine 34-jährige Wienerin konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen, die Fahrzeuge kollidierten seitlich. Beide Autos wurden über die Autobahn geschleudert, kamen schwer beschädigt zum Stillstand. Beide Lenker blieben aber unverletzt, kamen mit dem Schrecken davon.Ein Alko-Test beim Geisterfahrer ergab dann satte 1,54 Promille. Der 36-Jährige wird der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt und der Bezirkshauptmannschaft Mödling zur Anzeige gebracht. Seinen Führerschein ist er auf jeden Fall los, weitere empfindliche Strafen drohen.In der Zeit von 1:35 Uhr bis 2:45 Uhr war die A2 dann Richtung Graz im Bereich der Unfallstelle gesperrt und der Verkehr wurde während der Unfallaufnahme und Fahrzeugbergung durch die Feuerwehr über den Kollektor Guntramsdorf umgeleitet. Im Zuge der Unfallaufnahme kam es im Nahbereich der Unfallstelle zu keiner Staubildung.