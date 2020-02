Unfall bei Nordbrücke sorgt für Chaos im Abendverkehr

Kurz vor dem Übergang von der Donaukanal Straße zur Nordbrücke geriet am Mittwoch der Verkehr wegen eines Unfalls ins Stocken. Die Pendler stauten sich bis zum AKH zurück.

Ab 15.42 Uhr bis etwa 17 Uhr ging auf der Wiener Donaukanal Straße (B227) stadtauswärts nicht mehr viel. Die Blechwalze rollte nur extrem langsam dahin, immer wieder kam der Verkehr komplett zum Stillstand.Der Grund war ein Unfall knapp vor dem Knoten Nussdorf an der Abzweigung Nordbrücke bzw. Klosterneuburg. Einsatzkräfte von Berufsrettung und Wiener Feuerwehr waren vor Ort.Laut Verkehrsinformation der Asfinagreichte der Stau bereits bis zur Abfahrt der Gürtelbrücke zurück. Selbst am Gürtel, bis zum AKH zurück, mussten Autofahrer Verzögerungen einplanen.Gleichzeitig kam es ab 16.30 Uhr auch auf der Südosttangente (A23) zu Stau in Folge eines weiteren Crashs.