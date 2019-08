Auto rast vor Kirche in Frau und Kind

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Sonntag in der Stadt Salzburg, gekommen. Ein 80-Jähriger erfasste mit seinem Pkw eine Frau und ein Kind. Beide schweben in Lebensgefahr.

Dramatische Szenen ereigneten sich am Sonntagvormittag vor der Pfarrkirche im Stadtteil Gneis in Salzburg. Unmittelbar nach dem Gottesdienst fuhr ein 80-Jähriger in eine Menschenmenge vor der Kirche.



Dabei erfasste er eine Frau und ein Kind. Laut Angaben des Roten Kreuzes stehen die beiden Verletzten in keinem Verwandtschaftsverhältnis zueinander. Die beiden wurden schwer bzw. lebensgefährlich verletzt.



Ein herbeigeeilter Notarzt musste das Kind noch an Ort und Stelle reanimieren. Der Unfall erforderte einen Großeinsatz von allen Blaulichtorganisationen. Die Verletzten wurden nach Salzburg ins Landeskrankenhaus gebracht. (mr)