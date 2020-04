Frau crasht mit E-Bike gegen Bus und stirbt

Am Donnerstag kam es im Bezirk Tulln zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Eine 42-Jährige kollidierte auf ihrem E-Bike mit einem Bus.

Tödlicher E-Bike-Crash in Großweikersdorf! Am frühen Donnerstagnachmittag lenkte eine 42-jährige Frau aus dem Bezirk Tulln ihr E-Bike auf der Landesstraße 1141. Zur gleichen Zeit kam ihr ein 41-Jähriger in seinem Omnibus entgegen.Aus bisher unbekannter Ursache kam es zu einem Zusammenstoß. Die 42-Jährige stieß gegen die linke Vorderseite des Omnibusses und erlitt dabei tödliche Verletzungen. Laut Angaben der niederösterreichischen Polizei ereignete sich der Unfall gegen 14.10 Uhr.