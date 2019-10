Radfahrer bei Kollision mit Pkw schwer verletzt

An dieser Kreuzung kam es zum Zusammenstoß.

Am Donnerstagnachmittag kam es beim Lerchenfelder Gürtel zu einem Zusammenstoß eines Pkw mit einem Radfahrer. Dabei erkitt der Radler eine schwere Verletzung.

Verkehrsunfall in Wien-Ottakring. Am Donnerstag befuhr ein 25-Jähriger Pkw-Lenker gegen 15:35 Uhr den Lerchenfelder Gürtel. Er überquerte hierbei die Kreuzung mit der Herbststraße. Zur gleichen Zeit kam ein 56-jähriger Radfahrer aus der Herbststraße und überquerte vorschriftswidrig den Gürtel.In weiterer Folge kam es zur Kollision zwischen den beiden Verkehrsteilnehmern. Im Zuge des Unfalls erlitt der 56-Jährige eine schwere Armverletzung. Er musste von der Rettung in ein Krankenhaus gebracht werden.