Wienerin rammt Biker bei Einpark-Versuch mit Auto

In Hernals vergaß eine Auto-Lenkerin am Samstag den Blinker. Das wurde einem Zweirad-Fahrer (44) zum Verhängnis. Er wurde verletzt.

Eine 42-Jährige hatte am Samstag in der Neuwaldegger Straße in Wien-Hernals ein paar kleine Schwierigkeiten beim Einparken. Weil es beim ersten Versuch nicht so recht klappen wollte, setzte die Autofahrerin zurück, um einen zweiten Anlauf zu nehmen. Dabei vergaß sie aber leider den Blinker zu setzen.Ein folgenschwerer Fehler. Denn das fehlende Signalmittel wurde einem vorbeikommenden Motorradfahrer (44) zum Verhängnis. Er wurde von dem Auto erfasst und kam zu Sturz. Dadurch zog er sich laut Polizei leichte Verletzungen zu. Er wurde durch die Wiener Berufsrettung noch vor Ort versorgt. An Auto und Motorrad entstand erheblicher Sachschaden.