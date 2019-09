4 Tote bei Verkehrsunfall im Burgenland

Auf der Burgenland Schnellstraße (S31) ist es am Sonntag zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Dabei verloren insgesamt vier Personen ihr Leben.

Ersten Informationen zufolge, ereignete sich der Unfall am späten Nachmittag zwischen Neutal und Weppersdorf (Bezirk Oberpullendorf).Aus bisher ungeklärter Ursache waren zwei Fahrzeuge frontal zusammengestoßen. In den beiden Autos saßen je ein Lenker sowie ein Beifahrer.Alle vier Personen kamen bei der Kollision ums Leben. Die S31 musste für mehrere Stunden gesperrt werden. Polizei, Rettung und Feuerwehr standen im Großeinsatz.Der genaue Unfallhergang ist derzeit noch nicht bekannt und Gegenstand der Ermittlungen. Die Unfallaufnahme lief noch bis in die späten Abendstunden.Über die Identität der Todesopfer gibt es vorerst ebenfalls keine näheren Informationen.