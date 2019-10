Drei Unfälle sorgten für Mega-Staus in Linz.

Nichts ging mehr! Wegen drei Unfällen staute es sich im Großraum Linz im Frühverkehr. Bis zu zwei Stunden Verspätung!

Überall genervte Autofahrer. In Linz staute es sich im heutigen Frühverkehr gewaltig. Bis zu zwei Stunden Verspätung mussten die Pendler in Kauf nehmen.ORF-Stauflieger Gernot Hörmann postete auf Facebook: Verkehrsinfarkt!Was war passiert? "Heute.at" fragte bei der Verkehrspolizei nach. Auf der A7, der Mühlkreisautobahn, war es zwischen Gallneukirchen und Linz zu zwei Unfällen gekommen. Und dazu hatte es auch in der Unionstraße in Linz gekracht. Alles eigentlich keine dramatischen Crashs – aber in Summe sorgten sie halt für die Mega-Staus.