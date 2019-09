Lenker fährt gegen Haus, flieht mit Bier in der Hand

Nach einem Unfall auf der Pyhrnpassstraße flüchtete ein Autolenker plötzlich. Zuvor holte er noch ein Bier aus seinem Auto. Der Steirer dürfte alkoholisiert gewesen sein.

Zehn Stunden Suche

Bei einem Überholmanöver auf der Pyhrnpassstraße B 138 in Fahrtrichtung Spital am Pyhrn hatte der 53-jährige Steirer aus dem Bezirk Murau die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren.Das Auto prallte gegen eine Hausmauer, wurde schwer beschädigt. Die Insassen jenes Autos, dass der Lenker zuvor überholt hatte, eilten dem Mann zu Hilfe, wollten Erste Hilfe leisten.Als der Lenker hörte, dass auch die Rettung und die Polizei verständigt werden sollte, lief er plötzlich davon, berichtet die Polizei.Kurios: Bevor er eiligen Schrittes wegging, nahm er – laut Zeugen– noch eine Bierflasche aus dem Auto mit. Der Mann wirke laut Zeugen ohnedies alkoholisiert.Der Mann blieb verschwunden, obwohl die Einsatzkräfte und zehn Suchhunde rund vier Stunden lang, bis 0.15 Uhr früh am Montag, nach ihm suchten. Suchscheinwerfer und Wärmebildkameras waren ebenfalls im Einsatz. Die Suche wurde vorerst eingestellt.