Unfassbar! Morddrohung gegen Nürnberg-Kicker

Nürnberg war am Freitag ein Zentrum der Fan-Geschmacklosigkeiten. Zuerst zeigten die Ultra-Gruppierungen des FCN und von Hannover Beschimpfungsplakate gegen den DFB und Dietmar Hopp. Nun wurde bekannt, dass es vor der Partie sogar Morddrohungen gegen zwei Spieler gegeben hat.

Mehrere Unbekannte sollen rund 50 Sticker rund um das Stadion in Nürnberg aufgeklebt haben, auf denen konkrete Mord-Drohungen gegen zwei Spieler des Klubs zu lesen waren.Zudem sollen laut Informationen derauch Privatadressen der Spieler preisgegeben worden sein.Ob eigene "Fans" aus Frust wegen des Tabellenplatzes - Nürnberg kämpft als 13. gegen den Abstieg, statt um den Aufstieg - oder Gegner diese Pickerl aufgeklebt haben, ist aktuell unbekannt. Die aktive Fan-Szene half sofort dabei, die Morddrohungen rund um das Stadion zu entfernen."Wir verurteilen diese widerliche und geschmacklose Aktion aufs Schärfste und werden alles dafür tun die Verursacher zur Rechenschaft zu ziehen", sagt Sportvorstand Robert Palikuca und erklärt gegenüber der, dass sofort Anzeige erstattet wurde.Trotzdem wollten beide Spieler unbedingt gegen Hannover spielen - es wurde ein 0:3. "Da fällt einem nichts mehr ein. Wenn du dich vor dem Spiel mehr mit so etwas beschäftigst als mit dem Fußball, dann ist das einfach traurig. Das war keine Aktion aus dem Bauch heraus, sondern von langer Hand geplant. Das finde ich bedenklich und sehr, sehr traurig", ist Trainer Jens Keller über die Situation erschüttert."Wenn man das noch in der aktuellen Zeit sieht, was mit Hopp alles passiert ist, und mit den Fadenkreuzen und dann passiert so etwas. Da fehlen mir die Worte und das nimmt einem den Spaß an dem Spiel", meint der 49-Jährige weiter.