Ungarn öffnet nun doch wieder die Grenze

Zwar war die österreichisch-ungarische Grenze am Dienstag für ein paar Stunden offen, dennoch schafften es zahlreiche Serben, Rumänen und Bulgaren nicht über die Grenze.

Weiterreise möglich

Das weiter anhaltende Verkehrschaos auf der A4 hat zu einem Einlenken der ungarischen Behörden geführt. Wie die Polizei Burgenland am Mittwoch in einer Aussendung mitteilt, öffnet Ungarn die Grenzen nun erneut für wenige Stunden.Konkret ist von "intensiven Verhandlungen" die Rede, an deren Ende folgende Lösung stand und steht: Seit heute Mittwoch 12 Uhr ist die Grenze zu Ungarn wieder geöffnet. Das bleibt sie auch bis Donnerstag, 19. März 2020 um 5.00 Uhr früh.Somit gibt es für rumänische, bulgarische und serbische Staatsangehörige die Möglichkeit, in ihr Heimatland weiterzureisen. Für den Personen- und Güterverkehr ungarischer Staatsangehöriger bestehen keinerlei Einschränkungen im Grenzverkehr. Aktuell ist von 35 Kilometer Stau die Rede.Bereits am gestrigen Dienstag hatte sich die Lage auf diese Art und Weise zu kilometerlangen Staus zugespitzt. Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) konnte erreichen, dass am Dienstagabend für kurze Zeit die Grenzen geöffnet wurden. Von 21 Uhr bis Mitternacht durften bulgarische Staatsbürger über die Grenze, von Mitternacht bis 5 Uhr durften Rumänen weiterfahren.