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Absolventen bei der Graduationszeremonie
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KI killt Karrierechancen

Uni-Absolventen verdienen 13 Prozent weniger

Die Künstliche Intelligenz verschlechtert die Einstiegschancen von Hochschulabsolventen massiv. Eine US-Studie zeigt erschreckende Zahlen.
Technik Heute
Von Technik Heute
05.10.2026, 08:07
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Während KI die Arbeitswelt revolutioniert, leiden ausgerechnet jene darunter, die eigentlich davon profitieren sollten: Uni-Absolventen. Besonders in technischen Fächern wie Informatik, Mathematik und Statistik sind die Folgen dramatisch.

Die US-Statistikbehörde Census Bureau hat die Daten von 6,7 Millionen Bachelor-Absolventen ausgewertet. Das Ergebnis: Seit dem Start von ChatGPT Ende 2022 verdienen Absolventen in KI-nahen Fächern rund 13 Prozent weniger als ihre Vorgänger.

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Neben dem geringeren Einstiegsgehalt waren die Absolventen der am stärksten von KI betroffenen Studienfächer auch um rund fünf Prozentpunkte weniger beschäftigt, wie es bei t3n unter Berufung auf Golem heißt.

Viele landen im Einzelhandel

Die Hälfte des Lohnverlusts kommt zustande, weil viele Absolventen Jobs in schlechter bezahlten Bereichen antreten müssen. Dazu gehören etwa Einzelhandel und Gastronomie.

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Die Statistiker weisen darauf hin, dass der KI-Fokus der Unternehmen die Startchancen der US-Absolventen in einem Umfang verschlechtert wie während einer schweren Wirtschaftskrise.

Hoffnung auf Besserung

Immerhin gibt es einen Lichtblick: Durch Jobwechsel schrumpfte der Gehaltsabstand nach einigen Jahren von 13 auf fünf Prozent. Für eine umfassende Einordnung ist der beobachtete Zeitraum von acht Jahren aber noch zu kurz.

tec,05.10.2026, 08:07
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