Zuschauer verbünden sich gegen unlustigen Pocher

Eine Mini-Einschaltung von wenigen Minuten bei "Let's Dance" erregte die Zuschauer so, dass sie sich die Finger wundtwitterten. Ihr Urteil: Er nervt!

Wendler ist zur arm zum Heiraten ...

... Pocher macht einen Heiratsantrag

"Ausgelutscht": Zuschauer von Pocher genervt

Pocher-Fans waren in der Minderheit

Keine Besuche

Lili Paul-Roncalli, Tijan Njie, Luca Hänni und vielleicht auch noch Laura Müller gehören zu den guten Promi-Tänzern bei "Let's Dance". Wobei,Der Rest ist bestenfalls Mittelklasse. Und das auch nur wenn man nett ist. So ein Kandidat ist Martin Klempnow. Nicht unsympathisch, aber eben auch nicht mit Talent oder Können gesegnet. Am Freitag zog er sich den Unmut der meisten Zuseher zu. Dabei konnte er gar nichts dafür, sondern hat nur die falschen Freunde.Martins Freund heißt nämlich Oliver Pocher. Der wurde mit Ehefrau Amira nach Martins Tanz bei "Let's Dance" zugeschaltet. Oli interessierte nur ein Thema. Das war nicht etwa Klempnow, sondern natürlich der Wendler. Der gab am Freitag zu, seine Laura zwar heiraten zu wollen,Pocher versuchte einen müden Lacher aus dem Publikum rauszukitzeln. "Der Wendler hat ja kein Geld, ich würde dir gern einen Heiratsantrag machen", sagte er deshalb unzusammenhanglos zu Klempnow.Lauras Reaktion:Weit kam Pocher mit seinem lahmen Gag aber nicht. Victoria Swarovski, eine der schlechtesten Moderatorinnen im RTL, unterbrach ihn sofort: "Das macht ihr euch besser privat aus."Damit war das Thema aber noch lang nicht beendet. Denn auf Twitter gingen die Kommentare erst los.Nichts anderes, was an diesem Abend bei "Let's Dance" passierte, zog so viele Tweets nach sich. Pocher kam dabei alles andere als gut weg. In gefühlt jeder zweiten Sendung lacht plötzlich Oli Pocher aus dem TV-Gerät. Seine ständigen Breitseiten gegen den Wendler amüsieren inzwischen offenbar kaum mehr jemanden. "Ausgelutscht" und "nervt" sind Feedback, das dem Comedian wohl nicht so gefallen wird. So kotzten sich die "Let's Dance"-Zuschauer auf Twitter über Pocher aus:Natürlich freuten sich auch einige, Oliver Pocher in der Sendung zu sehen. Doch eine Fans und deren Lob war selten: