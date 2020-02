Unsere Soldaten dürfen nur noch in Österreich urlauben

Überzogen oder sinnvoll, um Ansteckungen zu verhindern? Jene Soldaten des Bundesheeres, die auf Auslandseinsatz weilen, dürfen laut neuer Weisung nur noch in Österreich Urlaub machen.

Auch das österreichische Bundesheer munitioniert sich nun für eine etwaige Corona-Krise auf. Wieerfuhr, erging gestern ein "dringender Befehl" an alle Soldaten im Auslandseinsatz. Dieses vom Streitkräfte-Kommando adressierte Schreiben von Generalleutnant Franz Reißner informiert eingangs über den "Sachstand" (79.525 bestätigte Fälle, rund 2.625 Tote, zwei Personen mit Coronaverdacht stationär in Tirol aufgenommen)."Das ist doch Panikmache", sagt ein im Ausland stationierter Soldat im-Gespräch. "Denn weiters heißt es in dem Brief, dass nun präventiv Maßnahmen ergriffen würden, um das Ansteckungsrisiko auf möglichst geringem Niveau zu halten".Der folgende Befehl bringt eine heftige Einschränkung für das Privatleben der Truppe. Sie darf nämlich nur noch in der Heimat urlauben und per Direktflug anreisen. Offizier Franz Reißner lässt wissen: "In diesem Zusammenhang wird die Konsumation des Sonderurlaubes während des Auslandseinsatzes bis auf Weiteres auf das österreichische Staatsgebiet beschränkt. Nach Möglichkeit sind dabei nur Direktflüge nach und von Österreich zu nutzen."