26.02.2020 6:00 Unternehmer verschenkt 3,5 Mio. Schutzmasken

Ein Unternehmer (35) schenkt 3,5 Millionen Atemschutzmasken her: Die Masken waren im Lager einer stillgelegten Fabrik. "Ich will was Gutes tun", so der 35-Jährige.