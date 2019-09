Unterwäsche-Selfie von Lena (28), Fans flippen aus

Lena Meyer-Landrut erhitzt mit ihrem neuesten Instagram-Foto gerade die Gemüter! Darauf posiert die deutsche Sängerin nur in Unterwäsche vor einem Spiegel.

Was braucht Lena Meyer-Landrut, um der Instagram-Welt gewaltig den Kopf zu verdrehen? Einen Spiegel, ein paar Boots und Unterwäsche. Mehr ist dazu nicht nötig.Auf dem Foto zeigt sich die deutsche Songcontest-Gewinnerin ("Satellite") halbnackt in einem Badezimmer und posiert lässig vor einem riesigen Spiegel."Deine engsten Menschen sollten dein Spiegel sein. keine Angst davor haben, ehrlich zu sein, um dein wahrhaftiges und echtes Ich zu reflektieren", schreibt die 28-Jährige zu dem Posting.Der Anlass für das Spiegel-Selfie sei die "Spiegel-Quote", erklärt Lena Meyer-Landrut weiter. Und da sie bereits damit rechnete, dass das Foto für Aufregung sorgen wird, hat sich auch gleich dazu ein passendes Statement parat.Lena: "Warum, fragt ihr euch? Warum nicht, frag ich zurück. My body, my choice." Die 28-Jährige weiß eben genau, wie sie die Blicke auf sich zieht, wenn auch nicht immer ganz gewollt.In der Vergangenheit wurde Lena immer wieder dafür kritisiert, dass sie sich in den sozialen Medien zu freizügig zeige. Allerdings erhält sie dafür auch viel Lob.So wie für dieses Posting! Die Fans sind von dem Bild begeistert und loben ihre tolle Figur sowie ihren Mut, sich trotz der Kritik so zu zeigen, wie sie gerne möchte."Du bist zum Vernaschen", schreibt eine begeisterte Userin zu dem Foto und steht mit dieser Ansicht bei den Fans sicher nicht alleine da.