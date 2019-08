Unwetter-Warnung für Sankt Pölten

Gewitterwolken über St. Pölten am Donnerstag um 18:37 Uhr Bild: Kein Anbieter/Heute/Lie

Nach Gewitterwarnungen für Wiener Neustadt, Krems, kam kurz nach 18.30 Uhr eine Unwetterwarnung für die nö. Landeshauptstadt.

Laut "Ubimet"-Wetterdienst gilt Unwetter-Warnstufe Rot in der Zeit von 18.30 Uhr bis 20 Uhr in St. Pölte.



Beachten Sie mögliche Auswirkungen:



* Bäche und kleinere Flüsse können plötzlich stark anschwellen, stellenweise sogar ausufern.



* Wasser kann in Keller eindringen; Straßen und Unterführungen können vorübergehend unter Wasser stehen.



* Das Abwasser- und Kanalsystem kann vorübergehend überlastet sein.



* Straßenverkehr: Gefahr durch Aquaplaning, heftige Böen und Sichtbehinderungen durch starken Regen.



* In Hanglagen Murenabgänge und kleinere Erdrutsche möglich.



* Bei Hagelschlag Gefahr schwerer Schäden in der Landwirtschaft.



* Kurzzeitige Beeinträchtigungen im öffentlichen Personennahverkehr möglich.



* Schäden durch Gewitterböen, Bäume können entwurzelt oder Äste abgerissen werden.



(Lie)