Ups! Fahrer montierte sein Autokennzeichen falsch

Auf den Kopf gestellt oder doch richtig herum? Ein VW-Lenker brachte das Kennzeichen seines Autos einfach verkehrt herum an die Halterung an.

Kennzeichen montieren ist nicht immer leicht. Das bewies ein VW-Polo-Fahrer am Montagnachmittag in Wien-Favoriten, der sein Autokennzeichen einfach mal verkehrt herum an die Halterung anbrachte.Ein ""-Leserreporter entdeckte das ungewöhnliche Schauspiel und fragte sich, ob das die Art ist, Kennzeichen in Favoriten zu montieren. Beantworten lässt sich die Frage nicht, allerdings ist so eine Aktion auch legendär.