Möwen zwingen Airbus zur Notlandung in Maisfeld

Nahe Moskau musste ein A321 der Ural Airlines in einem Maisfeld notlanden. Ein Triebwerk war ausgefallen, nachdem er mit Vögeln kollidiert war.

Ein A321 der russischen Ural Airlines musste am heutigen Donnerstag nahe des Flughafens Moskau-Schukowski eine Notlandung einleiten. Die Maschine schaffte es allerdings nicht mehr bis zur Piste und kam krachend in einem Maisfeld runter.An Bord der Maschine befanden sich laut Angaben der Nachrichtenagentur EPA 226 Passagiere und sieben Crewmitglieder. Insgesamt habe es mindestens zehn Verletzte gegeben, die in ein Krankenhaus gebracht werden mussten. Sie mussten vor allem wegen Prellungen und Abschürfungen behandelt werden.Der Airbus war am Donnerstag von Moskau aus nach Simferopol, der Hauptstadt der von Russland besetzten Autonomen Republik Krim, aufgebrochen. Kurz nach dem Start kollidierte die Maschine mit einem Vogelschwarm – es soll sich um Möwen gehandelt haben – woraufhin das rechte Triebwerk versagte. Den Piloten blieb keine andere Wahl, als das Flugzeug schnellstmöglich auf Grund zu setzen.Videoaufnahmen eines Passagiers zeigen die Notlandung:(rcp)