Urfahraner-Markt hat Schonfrist bis 10. April

Klar es gibt derzeit wichtigere Themen, aber auch der Urfahranermarkt könnte durch die Corona-Krise betroffen sein.

Verschiebung nicht sinnvoll

Absage wahrscheinlich

Am 1. Mai soll eigentlich wieder der Urfahranermarkt tausende Besucher aus dem ganzen Land anlocken. Dem Jahrmarkt droht allerdings die erste Absage in der Neuzeit.Denn noch ist nicht abzuschätzen, wie lange die Corona-Krise zu einer massiven Einschränkung des öffentlichen Lebens führt und damit auch den beliebten Jahrmarkt betrifft."Natürlich beschäftigen wir uns damit. Aber es ist schwierig, weil sich die Lage praktisch täglich verändert", sagt Vize-Bürgermeister Bernhard Baier (ÖVP), der als Marktreferent politisch zuständig ist.Bis zum 10. April muss allerdings eine Entscheidung fallen. "Denn dann beginnt der Aufbau", so Baier. Bis dahin herrscht Unsicherheit, denn natürlich ist auch nicht absehbar, ob Beschicker aus dem Ausland überhaupt einreisen dürfen.Den Markt zu verschieben würde wenig Sinn machen, ist sich Baier sicher. "Wir haben ja auch den Herbstmarkt und damit wäre eine Verschiebung etwa in den Juli nicht vorstellbar, weil wir ja dann im September schon den nächsten hätten", sagt er im Gespräch mitMittlerweile gibt es eine neue Entwicklung. Donnerstagmittag verkündete Baier dann: "Angesichts der bundesweiten Maßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus, ist aus heutiger Sicht die Abhaltung des Urfahraner Jahrmarktes im Frühling sehr unwahrscheinlich – alles deutet derzeit auf eine Absage hin."Man stehe, so Baier, mit den Ausstellern in Kontakt, müssen aber noch abwarten, wie der Bunde in den kommenden Tagen agiert.