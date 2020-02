Urlaub storniert: "Wollen kein Risiko eingehen"

Viele Österreicher stornieren bereits ihren geplanten Italienurlaub. Das Risiko sich mit dem Coronavirus anstecken zu können, ist den meisten zu groß. "Heute" berichtet über Einzelfälle.

Vorzeitig Abreise wegen Coronavirus

Das Coronavirus in Italien sorgt in Österreich für Sorgen. Geplante Reisen in das Nachbarland werden haufenweise storniert.So auch die der Wienerin Isabel. "Wir haben unseren Mädels-Urlaub nach Triest vorsorglich gestrichen und bleiben in Österreich." Ebenfalls vor dem Storno steht die Wienerin Jiaran. "Die Reise nach Rom abzusagen tut mir sehr leid, ich liebe die Kultur, das Essen, die Menschen dort. Sollte sich die Lage nicht verbessern, werde ich stornieren, um kein Risiko einzugehen", so die 31-Jährige zuAuch Nina aus Wien zittert um ihre Reise. "Ich bin im Mai auf einem Kongress in Rom, den ich ungern versäumen würde. Flug und Hotel sind gebucht, es ist aber noch nicht fix, ob ich fahre. Ich warte ab, wie sich die Lage entwickelt."Die Niederösterreicherin Julia brach gestern ihren Venedig-Urlaub ab. "Wir wären bis nächsten Dienstag geblieben, die Stimmung ist aber gekippt. Wir fahren zurück."