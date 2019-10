Urlauberin klettert für Selfie über Schiffs-Reling

Eine Kreuzfahrt-Urlauberin riskierte für ein spektakuläres Selfie ihr Leben, nachdem sie über die Reling eines Kreuzfahrt-Schiffs kletterte.

"Was für eine absolute Idiotin!"

Das hätte ins Auge gehen können! Eine Frau ist von ihrer Balkon-Kabine über die Reling der "Allure of the Seas", dem drittgrößten Kreuzfahrtschiff der Welt, gestiegen, um sich für ein Selfie in Pose zu werfen.Passagier Peter Blosic war ebenfalls auf dieser Karibik-Kreuzfahrt nahe Haiti, als er erkannte, dass sich die Frau in Lebensgefahr begab. Blosic machte ein Foto der anonymen Frau im blauen Badeanzug mit ausgestreckten Armen und teilte es mit den Worten: "Ich habe das gerade auf der Allure gesehen. Was für eine absolute IDIOTIN. Du kannst nicht von einem Schiff fallen, es sei denn, du benimmst dich wie ein Idiot!"Blosic alarmierte umgehend die Gästebetreuung, nachdem er die Frau jenseits der Reling erwischt hatte. Die Reederei reagierte sofort und brachte die Gäste in Falmouth (Jamaika) an Land. Darüber hinaus verhängte die Royal Caribbean gegen sie ein lebenslanges Reiseverbot.