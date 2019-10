Ursprüngliche Version von Jared Letos Joker enthüllt

Regisseur David Ayer zeigt einen frühen Make-up-Test von Leto für "Suicide Squad" (2016).

Jack Nicholsons Darstellung des Jokers wurde gefeiert, Heath Ledger erhielt für die Rolle den Oscar, Joaquin Phoenix werden für die aktuelle Version des Bösewichts ebenfalls gute Chancen auf den Preis attestiert. Wer Batmans Erzfeind spielen darf, kann für gewöhnlich auf der Leinwand glänzen. Einzig und allein Jared Letos Joker blieb hinter den Erwartungen zurück.Ja, "Suicide Squad" war von allen Filmen mit dem berühmten Schurken weit abgeschlagen der schlechteste. Und ja, Jared Leto musste sich auf eine Mini-Rolle beschränken, hatte also nicht wirklich viel Gelegenheit, seinem Joker Tiefe zu verleihen. Trotzdem ist die Kritik an Letos Auslegung des legendären Fieslings nicht unangemessen.Ausgeflippt und zappelig war dieser Joker. Eine irre Lache, aber nicht viel dahinter. Der übertriebene Look des Schurken – Grillz und Gesichts-Tattoos inklusive – verstärkte diesen Eindruck noch. Dabei hätte der Joker gar nicht so extrem aussehen müssen, wie Regisseur David Ayer nun via Instagram verriet."Das ist ein früher Make-up-Test für den Joker", kommentierte er ein Bild des geschminkten Jared Leto. "Die Recherche und die Feinabstimmung beim Formen einer Figur sind endlos."Ob der Joker mit dieser Maske besser angekommen wäre, ist fraglich. Das "weniger ist mehr"-Konzept darf Jared Leto voraussichtlich nicht mehr testen. Dass er eine zweite Chance als DC-Bösewicht bekommt, scheint alles andere als wahrscheinlich. Vor allem mit einemin der Stadt.