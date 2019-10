Urteil im Dschihadisten-Prozess in Graz erwartet

In Graz stehen sechs mutmaßliche Dschihadisten vor Gericht, darunter auch ein Prediger. Sie beteuern, nichts getan zu haben, der Staatsanwalt sieht das anders.

Sechs mutmaßliche Dschihadisten, darunter auch ein Hassprediger, müssen sich am Straflandesgericht Graz verantworten. Der Staatsanwalt wirft ihnen die Bildung terroristischen Vereinigung und einer kriminellen Organisation vor, einigen auch staatsfeindliche Verbindung.Die sechs Angeklagten sind türkische Staatsbürger und stehen in Verbindung zu einem islamischen Glaubensverein in Linz. Nach den Plädoyers der Verteidigung waren die Angeklagten selbst am Wort: "Wir haben nichts gemacht", betonte der Prediger erneut. Zuvor hatte ein Professor für islamische Religionspädagogik dessen Predigten analysiert.In den Reden habe es auch geheißen, man müsse "alle bekriegen, die sich gegen einen stellen". Der Prophet sei "auch ein tötender Prophet" gewesen. "Der Dschihad muss unbedingt durchgesetzt werden."Eine der drohenden Gefahren sei die Spaltung innerhalb von Dschihadgruppen. Der Imam habe auch die "Legitimität und Notwendigkeit" des Dschihad betont, erklärte der Gutachter. Jeder, der die Verbreitung des Islam verhindere, müsse "beseitigt werden".Dass einer der Beschuldigten ein Zielfernrohr für eine Kalaschnikow gekauft und seinem Bruder – einem Scharfschützen beider Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) – geschickt hatte, sei "ein Fehler" gewesen, gestand ein Verteidiger. Aber sein Mandant wusste nicht, wofür der Bruder es gebraucht hatte."Er wird es ja nicht als Briefbeschwerer benutzt haben", konterte der Staatsanwalt. Die Geschworenen haben sich inzwischen zur Beratung zurückgezogen. Ein Urteil wird noch heute erwartet.