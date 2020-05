US-Investor verliert 50 Milliarden wegen Corona

Er gehört seit Jahrzehnten zu den reichsten Menschen den Welt, doch die Corona-Krise bringt selbst US-Milliardär Warren Buffett ins Straucheln.

Investierte in Airlines

Nur Jeff Bezos (Amazon), Bill Gates (Microsoft) und Bernard Arnault (Louis Vuitton Moët Hennessy) sind reicher als Warren Buffett - noch. Denn die Corona-Krise macht auch dem amerikanischen Großinvestor schwer zu schaffen.So hat Buffets Holdinggesellschaft Berkshire Hathaway einen heftigen Verlust von 50 Milliarden Dollar (etwa 45 Mrd. Euro) eingefahren. Das teilte das Unternehmen in seinem Quartalsbericht mit. Geschuldet ist das den Börsenturbulenzen , die viele Aktien ins Minus brachten.Der 89-Jährige hat wegen der Corona-Krise bereits sämtliche Beteiligungen an amerikanischen Airlines abgestoßen, dennoch gibt er sich kämpferisch: "Never bet against America" ("Wette nie gegen die USA"), sagte er bei der Hauptversammlung seiner Firma. Nichts könne Amerika aufhalten, schließlich hätte das Land bereits andere Rückschläge gemeistert.Buffet verfügt laut dem US-Magazin "Forbes" derzeit über ein Vermögen von 72 Milliarden Dollar (64,9 Mrd. Euro). Ob er im nächsten Jahr immer noch als viertreichster Mensch der Welt gilt, ist aber fraglich.