US-Kirche steckt Jesus, Maria und Josef in einen Käfig

Diese Krippe sorgt für Diskussionen! Aus Protest gegen Trumps Familientrennungen an der US-Grenze steckte die Kirche jetzt Mitglieder der Jesus-Familie in Zellen.

Anfang Dezember hat die Kirche Claremont United Methodist in Kalifornien eine Weihnachtskrippe aufgestellt, die viele Gemüter erregt. Die Kirche steckte Maria, Josef und das neugeborene Christkind Jesus einzeln in Käfige. Hintergrund der Aktion: Mit der Krippe will die Kirche die schlimme Situation der Asylwerber an der US-Grenze darstellen.Die bittere Realität: US-Präsident Trump lässt dort Einwandererfamilien auseinanderreißen. Kinder werden von ihren Eltern getrennt und in Zentren untergebracht. Dort bleiben sie meist mehrere Monate – weil zwischenzeitlich erst die Anträge auf Asyl überprüft werden müssen.Karen Clark Ristine ist einer der Verantwortlichen für die Weihnachtskrippe. Am 7. Dezember veröffentlichte sie auf ihrem Facebook-Profil ein Bild der ungewöhnlichen Krippe. Dazu schrieb sie: "Kurz nach der Geburt von Jesus waren Josef und Maria gezwungen, mit ihrem jungen Sohn vor dem tyrannischen König Herodes von Nazareth nach Ägypten zu fliehen. Sie fürchteten sich vor Verfolgung und Tod. Was würde passieren, wenn diese Familie heute in unserem Land Zuflucht suchen würde?"Der Post wurde arg kritisiert und sorgte für viel Aufregung: Unter Trump-Anhängern löste der Beitrag einen wahren Shitstorm aus. "Es ist ekelhaft, mit Jesus ein politisches Statement zu machen", so ein User. Ein anderer schreibt: "Schande über dich, dass du das Jesuskind und die Weihnachtskrippe entweiht hast." Viele Kommentare sind aber durchwegs positiv: "Traurige und tragische Realität! Wach auf Amerika, was wäre, wenn das deine Kinder oder deine Verwandten wären?"