US-Polizei sucht Walter-White-Doppelgänger

Die Polizei von Illinois fahndet nach einem Crystal-Meth-Koch. Beim Anblick des veröffentlichten Fahndungsfotos flippt die Netzgemeinde aus.

Die Polizei von Galesburg im US-Staat Illinois veröffentlichte ein Fahndungsfoto von Todd W. Barrick Jr. und bat die Öffentlichkeit um Hilfe bei der Suche nach dem Kriminellen. Das Bild verbreitete sich im Internet wie ein Lauffeuer – jedoch nicht aus dem von den Behörden beabsichtigten Grund: Der 50-jährige Barrick sieht nämlich Walter White, der berüchtigten Hauptfigur der TV-Serie "Breaking Bad", verblüffend ähnlich.Nicht genug damit: Der Mann aus Illinois wird ebenfalls wegen Besitzes von Methamphetamin gesucht, wie die Polizei auf Facebook bekanntgab."Sie sollten ihn in Albuquerque suchen", kommentierte ein Nutzer den Aufruf der Polizei. In der Serie spielte der Schauspieler Bryan Cranston die Rolle eines Chemielehrers an einer High School in Albuquerque, der zum rücksichtslosen Methamphetamin-Dealer wird, nachdem bei ihm Lungenkrebs diagnostiziert wurde.