US-Rapper Fred the Godson an Corona gestorben

Der New Yorker Rapper Fred the Godson ist im Alter von nur 35 Jahren an den Folgen des Coronavirus gestorben.

Die Hip-Hop-Gemeinde trauert um den Rapper Fred the Godson alias Frederick Thomas. Der New Yorker MC starb im Alter von nur 35 Jahren an den Folgen des Coronavirus, wie das Promi-Portal "TMZ" erfuhr.Fred the Godson hatte sich bereits vor knapp zwei Wochen in einem Instagram-Posting an seine Fans gewandt und – mit einer Sauerstoffmaske im Gesicht – von seiner Erkrankung erzählt.Fred the Godson hinterlässt eine Frau und zwei Kinder.