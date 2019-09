US-Rapper Snoop Dogg trauert um Baby-Enkerl

Das dritte Kind von Snoop Doggs Sohn Corde Broadus (25) starb nur zehn Tage nach der Geburt. Der Familienclan trauert.

Die Familie von Snoop Dogg hat einen schweren Schicksalschlag erlitten. Das jüngste Enkelkind des US-Rappers ist im Spital verstorben. Das dritte Kind von Snoop Doggs 25-jährigem Sohn Corde Broadus starb nur zehn Tage nach der Geburt, berichten US-Medien.Die Todesursache des Neugeborenen ist unbekannt. Kai Love, so der Name des Bübchens, war am 15. September geboren worden. Er war das fünfte Enkelkind des 47-jährigen Rappers, der mit bürgerlichem Namen Calvin Cordozar Broadus heißt.Seine Ehefrau Shante, mit der Snoop Dogg außer einer vierjährigen Unterbrechung seit 1997 verheiratet ist, gedachte ihres Enkelkindes auf Instagram mit einer emotionalen Singeinlage.Zahlreiche Fans sprachen der Familie ihr Beileid aus. Snoog Doggs ältester Sohn Corde hat bereits zwei Kinder. Der Rapper hat zwei weitere Kinder mit seiner Ehefrau sowie einen weiteren Sohn aus einer anderen Beziehung.