US-Serienstar zeigt sich hüllenlos - mit 73 Jahren

Mit der US-Sitcom "Eine starke Familie" wurde Suzanne Somers in den 1990ern zum internationalen Star. Jetzt wurde sie 73 und machte sich selbst ein besonderes Geschenk.

"In meinem Geburtstags-Dress"

Als "Carol Foster" in der TV-Serie "Eine starke Familie" wurde Suzanne Somers in den 90er-Jahren an der Seite von Patrick Duffy international bekannt - und auch heute mit 73 Jahren hat sie nichts von ihrer Stärke verloren.Anlässlich ihres 73-jährigen Geburtstages setzt die Schauspielerin auf Instagram ein starkes Zeichen und präsentierte sie so wie Gott sie schuf inmitten eines Blumenfelds. "Hier bin ich mit 73 in meinem Geburtstags-Dress", schreibt sie unter das Bild.Ihre Fans sind begeistert: "Du siehst großartig aus", "Ich wünschte, ich würde mit 73 so toll aussehen" oder "Du solltest dich für den Playboy ausziehen", lauten einige der Kommentare.Und auch mit Kleidung macht Suzanne Somers eine gute Figur: