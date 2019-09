US-Teenager (14) tötet fünf Familienangehörige

Schreckliche Bluttat in Alabama: Ein 14-jähriger Sohn soll seinen Vater, seine Stiefmutter und drei Geschwister erschossen haben.

Wie US-Medien berichten, steht ein 14-jähriger Teenager unter Verdacht fünf Familienmitglieder getötet zu haben. In einem Haus in der Ortschaft Elkmont im Limestone County soll sich die Bluttat am Montag gegen 22 Uhr ereignet haben, meldeten die Sender CNN und NBC unter Berufung auf den örtlichen Sheriff.Der Jugendliche habe selbst die Polizei gerufen und die Tat gestanden. Die genauen Hintergründe sind derzeit noch unklar.Wie die Beamten mitteilten, soll der Teenager mit einer 9-Millimeter-Pistole auf die Familienmitglieder geschossen haben.Bei den Toten handelt es sich um den Vater, die Stiefmutter sowie um die Geschwister des 14-Jährigen. Drei der Opfer starben am Tatort, zwei weitere später im Krankenhaus. (red)