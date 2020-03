Biden mit Siegesserie, Sanders in Kalifornien vorn

Bringt der Super Tuesday bei den Demokraten die Vorentscheidung, wer am 3. November Präsident Trump herausfordert? Die Ergebnisse im Überblick.

Im US-Präsidentschaftsrennen der Demokraten hat der frühere US-Vizepräsident Joe Biden (77) bei den Vorwahlen am "Super Tuesday" eine unerwartete Siegesserie hingelegt. Nach Prognosen von TV-Sendern gewann der moderate Kandidat in mindestens acht Bundesstaaten.Demnach hatte Biden in North Carolina, Virginia, Alabama, Tennessee, Minnesota, Oklahoma, Arkansas und Massachusetts die Nase vorn. Dem linken Senator Bernie Sanders (78) sagen Fernsehsender vier Siege voraus: In seinem Heimat-Bundesstaat Vermont, in Colorado, Utah, und auch im bevölkerungsreichsten Bundesstaat Kalifornien. In Texas ist es ein ganz knappes Rennen zwischen beiden Kandidaten. Der frühere Bürgermeister von New York Michael Bloomberg (78) siegt nur in Amerikanisch-Samoa.Wer tatsächlich der Herausforderer von Donald Trump sein wird, entscheidet sich bei der Kür der Demokratischen Kandidaten am 13. bis 16. Juli in Milwaukee, Wisconsin.Der amtierende US-Präsident hat sich derweil zum Sieger aller Vorwahlen seiner republikanischen Partei am Super Tuesday in 13 US-Bundesstaaten erklärt.Trump bedankte sich am Dienstagabend auf Twitter zunächst bei den Wählern in Tennessee, Massachusetts, Oklahoma, Alabama, North Carolina, Vermont und Maine. Später folgten auch Texas, Colorado, Minnesota, Arkansas, Utah und Kalifornien.