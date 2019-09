USA senden 200 Soldaten nach Saudi-Arabien

Nach den Luftangriffen auf zwei saudi-arabische Ölanlagen setzt die USA Maßnahmen. 200 zusätzliche Soldaten und Patriot-Abwehrraketen werden nach Saudi-Arabien entsendet.

Damit soll der Schutz von wichtiger "militärischer und ziviler Infrastruktur" in dem Königreich verstärkt werden, erklärte ein Pentagon-Sprecher. Donald Trump macht den Iran für die Luftangriffe verantwortlich, Teheran weist dies zurück."Jene, die die Vorwürfe erheben, müssen den nötigen Beweis liefern", sagte der iranische Präsident Hassan Rouhani am Donnerstag vor Journalisten in New York. "Was ist ihr Beleg?"Auch Deutschlands Bundeskanzlerin Angela Merkel, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und der britischer Premierminister Boris Johnson sehen den Iran in der Verantwortung. Es gebe "keine andere plausible Erklärung" für die Attacken.Jemenitischen Houthi-Rebellen hatten sich zu den Angriffen bekannt. Aufgrund der Vorfälle hat sich die Lage in der Golfregion zugespitzt.