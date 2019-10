Vagina-Swatch empört Briten

Eine neue Swatch-Uhr, die mit weiblichen und männlichen Genitalien verziert ist, sorgt in England für Kopfschütteln. Sie entstand in Zusammenarbeit mit Kunststudenten.

"Die Uhr ist nicht wirklich meins"

Schmunzeln entlocken

Würden Sie diese Swatch tragen? Vaginas, Penisse und Brüste zieren ein neues Modell des Schweizer Uhrenherstellers. Seit kurzem kann man die SXY New Gent für ca. 115 Euro kaufen.In Großbritannien sorgt sie für Empörung. Eine Mutter hatte ein Bild der Uhr in ein Forum gestellt und damit eine Diskussion ausgelöst.Sie selbst wurde durch ihre Tochter auf die Uhr aufmerksam, wie sie sagt. Diese soll sie beim Online-Shoppen entdeckt haben: "Zum Glück ist sie schon erwachsen", schreibt die Mutter dazu.Auf die Frage der Frau, "Würdet ihr sie tragen?", antworten die Nutzer im Forum unterschiedlich. So schreibt einer: "Es ist das Seltsamste, was ich je gesehen habe." Ein anderer fragt besorgt: "Interessiert es denn niemanden, ob Kinder das sehen können?"Andere wiederum finden die Uhr ziemlich "lustig" oder "fabelhaft" und würden sie sogar tragen. Andere reagieren hingegen neutral: "Die Uhr ist nicht wirklich meins. Aber wenn du sie tragen willst, dann trag sie."Wie es auf der Website von Swatch heißt, sind die fünf Designs für die neue Kollektion aus einer Zusammenarbeit zwischen Swatch und der University of Art & Design Lausanne (ECAL) entstanden. Dabei würden einem die kleinen, handgezeichneten Skizzen der femininen und maskulinen Intimität ein Schmunzeln entlocken."Humor und Leichtigkeit zeichnen dieses freche Projekt aus", heißt es weiter. Die Kunststudenten hätten der Swatch X You "ihr persönliches Flair verliehen".