GZSZ-Star sorgt mit Grapsch-Foto für Wirbel

Zwei Männer fassen Valentina Pahde auf dem Bild, dass sie auf Instagram veröffentlicht hat, von Hinten an die Brüste.

"Meine Jungs haben alles im Griff", titelte der 24-jährige Soap-Star zu dem Foto. Pahde, die in der TV-Serie "Gute Zeiten, Schlechte Zeiten" seit einigen Jahren als Sunny Richter zu sehen ist, hat sichtlich Spaß bei Fotoshooting. Bei den beiden "Grapschern" handelt es sich um ihre Stylisten Sven Bensemann und Florian Ferino. Die zwei sind außerdem ein Paar.Trotzdem kam das Bild bei einigen Usern auf Instagram nicht ganz so gut an. "Das ist ein abartiges Bild", schrieb etwa ein Fan in die Kommentare. "Oh mein Gott, wie erniedrigend", empfand ein anderer. "Hast du das nötig", fragte ebenfalls jemand.Die meisten ihrer rund 668.000 Follower auf Instagram sahen in dem Bild allerdings kein wirkliches Problem, sondern nur ein harmloses Foto. Phade selber hat sich nicht zur Kritik an dem Schnappschuss geäußert. (baf)