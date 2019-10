Van der Bellen lädt zu Pyjama-Party

Normalerweise empfängt Bundespräsident Alexander Van der Bellen in der Hofburg Staatsgäste. Am 15. November wird's dort ausgelassener zugehen. Da steigt eine Pyjamaparty.

Handlungsbedarf bei Kinderrechten

Erfreulicher Anlass für den ungewöhnlichen Event: der 30. Geburtstag der UN-Kinderrechtskonvention. Das Staatsoberhaupt lässt es sich nicht nehmen, 30 Kinder aus SOS-Kinderdörfern in ganz Österreich einzuladen, ihn persönlich kennenzulernen.Die Kinder dürfen sogar in der Hofburg übernachten. "In jedem Land sollte die Einhaltung von Kinderrechten selbstverständlich sein. Aber auch in Österreich werden tagtäglich Kinderrechte verletzt", so Van der Bellen."Zum 30. Geburtstag der Kinderrechte wollen wir diese feiern, uns aber auch bewusst machen, dass es noch viel zu tun gibt."Kinderdorf-Geschäftsführer Moser: "Wir erwarten uns von der künftigen Regierung, dass sie die Umsetzung der Kinderrechte nicht verschläft, sondern das Wohl von Kindern in den Vordergrund stellt."