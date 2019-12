Papier-Container brannte: Gerüchte um Feuerteufel

Nur noch wenige verkohlte Altpapierreste sind übrig. In Urfahr fackelten Unbekannte in der Nacht auf Sonntag drei Altpapier-Container ab.

Feuerwehr um 2 Uhr alarmiert

Mehrere Spaziergänger blieben Sonntagfrüh an der Kreuzung Wischerstraße/Doppelbauerweg in Urfahr stehen, auch Autofahrer hielten an.Sie alle schauten auf den Gehsteig in der Nähe einer Garageneinfahrt. Dort lag ein großer Haufen Altpapier. Besser gesagt, das, was noch davon noch übrig geblieben ist.Genau an dieser Stelle stehen eigentlich drei große Altpapier-Container. Bei genauer Betrachtung waren aber nur noch zwei Rädchen eines Containers vorhanden. Auch der typische Brandgeruch stieg einem vor Ort sofort in der Nase.Vandalen hatten in der Nacht zuvor die Tonnen in Brand gesteckt. Um 1.58 Uhr wurden Feuerwehrmänner der Wache Nord in St. Magdalena zu dem Einsatz alarmiert.Mit sechs Mann rückten die Einsatzkräfte aus. Nach rund 25 Minuten waren die Feuerwehrmänner wieder eingerückt. Hinweise auf die mutmaßlichen Brandstifter gibt es derzeit noch keine.Fest steht jedoch: Erst vor ein paar Monaten gingen nur wenige hundert Meter entfernt ebenfalls zwei Müll-Container in Flammen auf.Und Gerüchten zufolge soll dem Bereich zu weiteren, kleineren Mistkübelbränden gekommen sein.