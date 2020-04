Vandalismus in Zistersdorf: Stadtchef bittet um Hilfe

Vandalismus-Problem in Zistersdorf (Bezirk Gänserndorf): Immer wieder kommt es zu Sachbeschädigungen hinter dem Meierhof, der Bürgermeister bittet jetzt um Hinweise nach den Tätern.

"In der Stadt Zistersdorf gibt es ein Problem, welches mich zu einem sehr ungewöhnlichen Schritt zwingt. Seit geraumer Zeit haben wir in der Stadt, im Bereich hinter dem Meierhof, Probleme mit Vandalismus", so Bürgermeister Helmut Doschek (VP).Trotz schwerster Krise würden sich die Sachbeschädigungen weiter fortsetzen. "Inzwischen eskaliert dort der Vandalismus und der Gemeinde entstehen immer mehr Kosten. Eigentlich wollte ich diesen Bereich für die Öffentlichkeit adaptieren, um dort nach der Krise einen schönen Ort zum Treffen, zum Verweilen und ,frische Luft genieße'" zu schaffen. Unter diesen Voraussetzungen ist das einfach nicht möglich. Alles was dort geschaffen wird läuft Gefahr, ebenso den Vandalen zum Opfer zu fallen", so der Stadtchef.Und weiter: "Und ein Nebeneffekt dieser massiven Sachbeschädigungen: Das Geld für ein solches Projekt geht in ständige Reparaturarbeiten auf."Zur bisherigen Ausrede, dass möglicherweise Berufsschüler für diesen Vandalismus verantwortlich sind: "Seit fünf Wochen beherbergt Zistersdorf keinen einzigen, da die Schule aufgrund der Krise geschlossen ist. Helfen Sie bitte mit, diesen Vandalen Einhalt zu gebieten, ihnen zu zeigen, dass es eine Grenze und Konsequenzen gibt", bittet der Stadtchef nun um Hinweise aus der Bevölkerung. Sämtliche Hinweise werden vertraulich behandelt.