Hudgens entschuldigt sich für Corona-Sager

Ex-Disney-Star Vanessa Hudgens erntete harte Kritik für ihre Aussagen zur Corona-Krise.

Eigentlich wollte die ehemalige "High School Musical"-Darstellerin Vanessa Hugdens einfach nur ihren Senf zur Corona-Krise dazu geben, doch der Schuss ging nach hinten los. In einer Insta-Story regte sie sich darüber auf, dass US-Präsident Donald Trump behauptete, die Eindämmung der Coronavirus Infizierungen könne bis Juli andauern."Bis Juli hört sich wie ein Haufen Mist an", meinte die 31-Jährige in einem Insta-Live-Video, "Sorry, aber es ist ein Virus, ich verstehe es, ich respektiere es. Wenn jeder es bekommt, es werden Leute sterben, das ist schrecklich aber unvermeidbar? Ich weiß nicht, vielleicht sollte ich das hier gerade nicht tun." Für diese unsensible Aussage hagelte es von ihren Fans ordentlich Kritik."Was für eine schreckliche, herzlose Botschaft für die jungen Leute, die auf dich auf schauen", ärgerte sich etwa ein Twitter-Nutzer. Ein anderer schreibt: "Ich kann es nicht glauben, dass der erste Promi-COVID-Tote Vanessa Hudgens Karriere war".Mittlerweile hat sich die Schauspielerin entschuldigt. "Es tut mir so leid, dass ich solch unsensible Dinge gesagt habe. Das war wirklich unpassend", so Hudgens. Trotzdem gab es weiterhin böse Kommentare von Twitter-Nutzern. Chrissy Teigen nahm die 31-Jährige in Schutz: "Manchmal sagen berühmte Leute dumme Sachen. Manchmal sagen wir alle dumme Sachen. Aber hoffentlich lernen wir was daraus. So eine Aussage ist aber noch kein Grund, der Person das Leben zur Hölle zu machen".