Vanessa Mai: "Der Druck hat mich zermürbt"

Seit vier Jahren steht die 27-Jährige im Rampenlicht. In einem Interview erzählt sie, wie sie nicht unter die Räder gekommen ist.

Vanessa Mai zählt nach zwei Nummer 1-Alben in den Charts, ausverkauften Konzerthallen und mehr als einer halben Million Fans auf Instagram zu den erfolgreichsten Musikern Deutschlands.In der relativ kurzen Zeit an der Spitze hat sie neben den angenehmen Nebeneffekten des Erfolgs und des Ruhms auch die Schattenseiten kennengelernt. Über die plaudert die 27-Jährige in einem"Es gab eine Zeit in diesem Jahr, da ging es mir wirklich nicht gut. Ich hatte zwar Erfolge, war aber trotzdem unglücklich. Ich fühlte mich sehr unter Druck gesetzt, dabei wollte ich nur Musik machen. Es ging nur noch um schneller, höher, weiter. Dieser Erfolgsdruck hat mich zermürbt", spricht sie ehrlich über die Kehrseite der Medaille.Mit den ersten Erfolgen stellten sich auch Schulterklopfer und Einflüsterer ein, die sie in eine Schublade packen und manipulieren wollten. "Ich bin von falschen Freunden und Beratern manipuliert worden. Es gab Leute, die gaben mir das Gefühl, ich müsse mich für meine Musik schämen".Als sie im März ihre geplante Tournee absagen musste, ging es ihr ebenfalls nicht besonders gut. "Ich fühlte mich nur noch leer und war unendlich traurig. Natürlich hatte ich Angst, nicht mehr gefragt zu sein. Das Schlimmste aber war: Ich fing an, mich mit anderen Sängerinnen zu vergleichen und dachte, dass alle besser waren als ich. Darüber wurde ich unzufrieden mit allem".Doch die dunklen Zeiten liegen hinter ihr. Im kommenden Jahr will sie mit dem vor wenigen Wochen angekündigten, neuen Album, einem TV-Film sowie einer Tournee wieder durchstarten. Es soll aber nicht gleich wieder zu groß und gigantisch werden, "sonst würde ich ja gleich wieder in das Hamsterrad einsteigen, aus dem ich mich gerade befreit habe".