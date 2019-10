Vanessa Mai verzichtete bei Dreh auf Unterwäsche

Schlagersängerin Vanessa Mai zeigt sich in ihrem Musikvideo zu ihrem neuen Song besonders freizügig.

Vergangenen Freitag (18.10.) stellte Vanessa Mai das Musikvideo zu ihrem neuen Song "Venedig (Love is in the Air") online. Die Schlagersängerin sehen wir darin in unterschiedlichen Outfits durch die italienische Stadt schlendern - eines davon sticht dabei besonders in Auge: Ihr hautfarbenes Slipdress. Weder BH noch Slip zeichnet sich unter dem sexy Kleid ab.Nun ist auch klar, warum: Wie die "Bild"-Zeitung erführt, trug Vanessa Mai bei dem Dreh tatsächlich keine Unterwäsche. Sie wollte ihr Kleid besser in Szene setzen, heißt es.Außerdem sei es üblich im Filmgeschäft auf BH und Höschen zu verzichten, damit sich diese nicht unschön abzeichnet. Na dann!Übrigens: Ab sofort können Fans Vanessa Mais neues Album "Für Immer" vorbestellen. Die Platte erscheint im Jänner 2020.