Vanessa Mai trällert über neue Liebe in "Venedig"

Schlagerstar Vanessa Mai hat ihren neuen Song "Venedig (Love is in the Air" (inklusive Musikvideo) veröffentlicht.

Sie strahlt übers ganze Gesicht und sie sieht richtig verliebt aus: Im neuen Song von Schlagerstar Vanessa Mai "Venedig (Love is in the Air)" geht es um Liebe."Wir feiern in Venedig und kommen uns immer näher. Ich zieh dich an mich an und flüster: Love is in the Air", trällert sie darin. Wie gewohnt verbindet die Sängerin wieder Schlager mit Pop. Das Musikvideo wurde in Venedig gedreht und zeigt, wie Mai durch die italienische Stadt schlendert."Venedig" ist der erste Song ihres neuen Albums "Für Immer", das Fans demnächst vorbestellen können. Wann die Platte erscheint, wurde noch nicht verraten.